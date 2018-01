Vorig jaar minste aantal landingen op baan 01 in 15 jaar tijd 02u56 0 Zaventem 10.409 landingen telde Belgocontrol vorig jaar op landingsbaan 01, de dwarsbaan die aan de ene kant uitgeeft op Sterrebeek en aan de andere kant op Steenokkerzeel. Dat is het laagste aantal in vijftien jaar tijd. Baan 25R werd het vaakst gebruikt voor het opstijgen, 25L voor de landingen.

Belgocontrol maakte deze week de cijfers over het baangebruik in 2017 bekend. Daaruit blijkt dat de drie preferentiële banen (25R, 25L en 19) voor 85 procent van de bewegingen op de luchthaven gebruikt werden. In 15 procent van de gevallen moesten de luchtverkeersleiders een beroep doen op alternatieve baanconfiguraties. Zo werd baan 07R voor 9,6 procent van de vertrekken gebruikt, terwijl dat in 2016 nog 14,3 procent was. Baan 01 werd dan weer voor 8,8 procent van de landingen op Brussels Airport gebruikt. In 2016 was dat nog 12,3 procent. De laatste vijftien jaar vonden er nooit minder landingen op die baan plaats dan de 10.409 van vorig jaar.





Minder werken

Dat het preferentieel baangebruik in 85 procent van de vliegbewegingen gehanteerd kon worden, heeft volgens Belgocontrol met twee zaken te maken: er waren in vergelijking met de vorige jaren minder werken aan de start- en landingsbanen en er was minder wind uit noordoostelijke richting.





(RDK)