Voorzitter KOVC Sterrebeek: "Mark wilde zelfs deel tuin afstaan voor club" 06 maart 2018

02u35 0 Zaventem Ook bij voetbalclub KOVC Sterrebeek is de week gisteren in mineur begonnen door het overlijden van Mark Vanlombeek. De oud-sportjournalist miste bijna geen enkele thuiswedstrijd en stond volgens voorzitter Yves Vandenplas steeds paraat om de club te helpen.

"Mark was zelfs bereid om een deel van zijn tuin af te staan om ons opnieuw te laten voetballen op ons complex aan de Tramlaan", vertelt de voorzitter van KOVC Sterrebeek.





"Toen we enkele jaren geleden naar de nationale reeksen promoveerden, bleek het voetbalveld aan de Tramlaan te klein. Sindsdien spelen we onze thuiswedstrijden op het kunstgrasveld in de Zeenstraat. Toch was het steeds onze bedoeling om op het complex langs de Tramlaan te spelen, maar dan zouden we ons veld moeten uitbreiden. Daarvoor hadden we enkele stukken tuin van buren nodig. Naaste buur Mark Vanlombeek wilde een deel van zijn tuin afstaan, maar omdat andere buren niet mee wilden, ging dat project niet door."





Maar ook voor andere infrastructurele problemen bij de club zette Vanlombeek zich volgens Vandenplas in.





"Hij vond dat KOVC Sterrebeek wat achtergesteld werd in vergelijking met KVW Zaventem en ijverde in de gemeenteraad voor oplossingen. Hij was een trouwe fan van onze club. Toen ik enkele weken geleden mijn afscheid als voorzitter aankondigde, liet hij via Facebook nog weten dat hij mijn beslissing betreurde. Dat hij er nu plots niet meer is, komt bijzonder hard aan." (RDK)