Voortaan kunnen pendelaars Blue Bikes lenen aan station Robby Dierickx

15 november 2018

16u36 0 Zaventem Aan het station van Zaventem is donderdag de fietsenstalling van Blue Bike geopend. Voortaan kunnen pendelaars er tegen een laag tarief een fiets huren. Het project moet voor minder wagens op de weg zorgen.

De nieuwe fietsenstalling werd aan het station aan de kant van het Heldenplein geplaatst. In eerste instantie zijn er twaalf deelfietsen met een sleutelautomaat beschikbaar. De kost voor het ontlenen van een fiets bedraagt 12 euro lidgeld per jaar en normaal gezien betalen leden 3,15 euro per rit van 24 uur. Maar door de ‘derdebetalersregeling’, waarbij de gemeente Zaventem en de Vlaamse overheid elk 1 euro bijdragen per uitleenbeurt, betalen fietsers slechts 1,15 euro per rit van 24 uur.

Met dit project willen de gemeente, de provincie en de Vlaamse overheid ervoor zorgen dat er minder auto’s op de weg rijden. Gebruikers kunnen zich op een snelle, flexibele en aangename manier verplaatsen zonder file- of parkeerproblemen. Een Blue Bikekaart kan men via www.blue-bike.be/nl/lid-worden bestellen.