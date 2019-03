Voetganger aangereden op zebrapad DBS/RDK

30 maart 2019

16u55 1 Zaventem Op de Hector Henneaulaan is zaterdagmiddag een 57-jarige voetganger ernstig gewond geraakt toen hij werd aangereden door een wagen. De man werd eerst in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis, maar intussen is hij stabiel.

Een 78-jarige vrouw was met haar wagen gestopt aan het zebrapad om een aantal voetgangers te laten oversteken. Ze reed verder maar merkte daarbij echter te laat op dat er nog iemand aan het oversteken was. Het was een serieuze klap waarbij het slachtoffer werd opgeschept. De voorruit van het aanrijdende voertuig was helemaal gebarsten.

Het parket Halle-Vilvoorde heeft een verkeersdeskundige aangesteld en er was ook een getuige van het ongeval. De rijweg bleef voor de vaststellingen een paar uur afgesloten.

De vrouw legde volgens het parket een negatieve ademtest af, maar haar rijbewijs werd toch voor 15 dagen ingetrokken omdat ze de man had moeten opmerken en dus onoplettend geweest was.

De betrokkenen wonen beide in Zaventem.