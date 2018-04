Voetbaltovenaars tonen kunstjes tijdens pannatornooi 26 april 2018

02u26 1 Zaventem Op het Karel Quitmannplein in Zaventem is gistermiddag het startschot gegeven van de nieuwe editie van het pannatornooi Engie Street Heroes.

De komende weken staan in onze regio nog meerdere kwalificatienamiddagen op het programma. Bij het pannatornooi is het de bedoeling de bal door de benen van de tegenstander te spelen. De komende weken worden de lokale kwalificatietornooien gespeeld. Gisteren werd het tornooi op gang getrapt in Zaventem. Op woensdag 2 mei wordt er op het evenementenplein op de Heirbaan in Machelen gevoetbald. Op zaterdag 6 mei strijkt Engie Street Heroes neer op de parking van de sporthal van Sint-Stevens-Woluwe. Bij die laatste voorronde wordt er twee tegen twee gespeeld, terwijl het bij de twee andere kwalificatienamiddagen telkens één tegen één was/is. (RDK)