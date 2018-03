Voetbaltornooi luchthavengemeenschap staat stil bij 22/03 21 maart 2018

02u51 0 Zaventem 300 werknemers van de luchthaven en veiligheidsdiensten hebben gisteren deelgenomen aan de tweede editie van het voetbaltornooi 'De Helden van 22/03'. Met dat evenement worden de aanslagen van twee jaar geleden sportief herdacht.

32 ploegen en zowat 300 deelnemers: de tweede editie van het voetbaltornooi 'De Helden van 22/03' was meer dan geslaagd. Net als vorig jaar waren de voetbalvelden van KVW Zaventem - die op amper één kilometer van de luchthaven liggen - het decor van het evenement dat de aanslagen van twee jaar geleden moet herdenken. "Ik ben heel tevreden dat er opnieuw zoveel deelnemers zijn", aldus een opgetogen organisator Kurt Thomas (43), die zelf als bewakingsagent bij G4S op Brussels Airport werkt. "Heel wat bedrijven zijn hier vertegenwoordigd, net als de veiligheidsdiensten die op 22 maart 2016 actief waren op de luchthaven."





Een van de deelnemers was Faisale El Abouzi. Hij zat op 22 maart op enkele tientallen meters van de plaats waar de tweede zelfmoordterrorist zich opblies, maar geraakte niet gewond. "Zo'n voetbaltornooi brengt iedereen nog wat dichter bij mekaar", klinkt het. "De luchthavengemeenschap was altijd al wat familie, maar na de aanslagen werd dat gevoel alleen maar versterkt. Onder meer dit voetbaltornooi zorgt daarvoor."





Volgens Kurt Thomas is het de bedoeling dat het tornooi een traditie wordt. Daarom hoopt hij tegen volgend jaar nog meer vrijwilligers te strikken om het evenement in goede banen te leiden. (RDK)