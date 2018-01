Voetballer riskeert werkstraf voor vuistslag 23 januari 2018

De 22-jarige V.O. uit Zaventem riskeert een taakstraf van 50 uren voor opzettelijke slagen tijdens een liefhebberswedstrijd voetbal in Wijgmaal in 2016. Toen het slachtoffer wou rechtstaan, kreeg hij uit het niets een vuistslag van de twintiger. De Leuvenaar liep verschillende breuken op in het gezicht en heeft tot op de dag van vandaag nog altijd tintelingen in zijn mond. O. toonde berouw voor de rechter en verklaarde geen agressief persoon te zijn. "Ik liet me meeslepen in de emoties van de wedstrijd", verklaarde hij.





Zijn advocaat vroeg de opschorting om een strafblad te vermijden. Vonnis 23 februari. (KAR)