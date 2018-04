Vliegtuigspotters krijgen eigen stek GEDAAN MET - ONGEWILD - OVERLAST TE VEROORZAKEN ROBBY DIERICKX

18 april 2018

02u26 0 Zaventem Rond de luchthaven werden gisteren twee platformen voor vliegtuigspotters in gebruik genomen. Die moeten voorkomen dat zij nog langer - ongewild - overlast veroorzaken. En de timing kon niet beter, want morgen wordt het grootste vliegtuig ter wereld in Zaventem verwacht.

Heel wat Europese luchthavens hebben al jaren speciaal ingerichte locaties voor vliegtuigspotters, zodat zij veilig en probleemloos aan de slag kunnen met de telelens. Maar Brussels Airport had die voorziening niet. Dat heeft spotters er natuurlijk nooit van weerhouden om af te zakken naar Zaventem en Steenokkerzeel, met als gevolg dat ze her en der - ongewild - overlast veroorzaakten in hun pogingen om het beste kiekje te maken. Zo kropen ze in het verleden meermaals op de graven op het kerkhof van Steenokkerzeel en parkeerden ze hun auto's in het gras langs de Kortenbergsesteenweg.





"We zijn samen met de spotters op zoek gegaan naar een oplossing", zegt Piet Demunter, directeur strategische ontwikkeling bij Brussels Airport. "En zo kwamen de twee platformen tot stand: één aan het Vliegbos in Nossegem, en één aan asielcentrum 127bis in Steenokkerzeel. Dankzij deze platformen hebben de spotters een beter zicht op start- en landingsbanen 01/19 en 07R/25L, en kunnen ze nog mooiere foto's van de vliegtuigen maken."





Troef voor toerisme

Zaventems burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) en Steenokkerzeels schepen van Toerisme Geert Laureys (Klaver/N-VA) zijn blij met de komst van de spottersplatformen in hun respectievelijke gemeente. "Eerst en vooral komt dit de veiligheid ten goede", aldus Laureys. "Langs de Kortenbergsesteenweg werd een parking aangelegd, zodat men daar niet meer langs de kant van de verbindingsweg moet parkeren. Daarnaast kunnen deze platformen een troef zijn voor ons toerisme. We zullen er alles aan doen om de spotters ook naar ons centrum te krijgen, wat voor onze middenstand een goede zaak zou zijn."





Geen hachelijke situaties meer

En de spotters zelf? Ook zij zijn opgetogen. "Het was altijd wat zoeken naar de ideale plek om de vliegtuigen te kunnen fotograferen", weet Eddy Vangrevelinge uit Temse. "Op sommige momenten wrongen we onszelf ongewild in hachelijke situaties, maar dat is nu verleden tijd." Ook Brusselaar Philippe Van Horebeke, die één keer per maand naar Zaventem komt, is vol lof. "De platformen zien er schitterend uit en zullen ons toelaten om onze hobby nog beter te kunnen beoefenen. We zijn heel tevreden nu Brussels Airport het voorbeeld van verschillende andere Europese luchthavens gevolgd heeft."





Morgen zullen de spottersplatformen ongetwijfeld al meteen druk bezocht worden, want kort na de middag wordt de A380 - het grootste vliegtuig ter wereld - in Zaventem verwacht.