Vliegtuig van Tui FLY blijft in Sal (Kaapverdië) aan de grond staan omwille van bird strike. Redactie

19 maart 2019

19u44

Bron: Dieter Nijs 0

De vlucht Tui Fly 2052 naar Brussel, die voorzien was om 13u20 plaatselijke tijd, moet noodgedwongen in Sal blijven omwille van technische problemen. Het toestel dat uit Banjul kwam en een tussenlanding maakte in Sal is in contact gekomen met een vogel. De gestrande reizigers kunnen morgen om 5u plaatselijke tijd hun reis verder zetten met een vervangtoestel.