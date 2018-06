Vlaams geld voor scholen die sporthallen openstellen 12 juni 2018

02u49 0 Zaventem Gemeenteschool Hoek en het ZAVO in Zaventem krijgen respectievelijk 21.000 en 150.000 euro subsidies omdat ze hun sporthallen na de schooluren openstellen voor sportclubs.

Vlaams minister Philippe Muyters en zijn college Hilde Crevits maken in totaal 11 miljoen euro vrij voor 87 scholen die hun sportinfrastructuur naschools, in het weekend en in de vakantie ter beschikking stellen van lokale (sport)verenigingen. De scholen krijgen een subsidie voor infrastructuurwerken of exploitatiekosten.





Meevaller voor gemeente

In Zaventem gaat het om het ZAVO, dat 150.000 euro krijgt, en gemeenteschool Hoek, die 21.000 euro krijgt. "Ook voor de gemeente is deze subsidie een meevaller", zegt Zaventems schepen van Sport Erik Rennen (N-VA). "Onze eigen gemeenteschool heeft een iets kleinere sporthal die voornamelijk voor dans, volleybal en badminton geschikt is. Dankzij de subsidies van de Vlaamse overheid kan de sporthal eventueel ook voor andere sporttakken opengesteld worden. Het ZAVO heeft dan weer een ruimere sporthal die gebruikt kan worden voor basketbal en minivoetbal. Hier zou de Vlaamse subsidie gebruikt worden om de toegankelijkheid te verbeteren, en voor een gedeeltelijke renovatie. Hierdoor beschikken de lokale sportclubs over een extra sporthal in de gemeente."





De subsidieaanvraag voor de gemeenteschool van Sterrebeek werd dan weer niet weerhouden.





(RDK)





