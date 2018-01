Villa Coppin voorlopig beschermd als monument 02u56 0 Foto Lukas De villa werd in 1920 gebouwd door Antoine Laenen en Clément Verhas. Zaventem Vlaams minister-president Geert Bourgeois, die ook bevoegd is voor Onroerend Erfgoed, heeft de Villa Coppin in de Vilvoordelaan in Zaventem voorlopig beschermd als monument. Later dit jaar beslist Bourgeois over een definitieve bescherming van de villa die in 1920 gebouwd werd.

Het waren de twee Brusselse architecten Antoine Laenen en Clément Verhas die de Villa Coppin in de Vilvoordelaan, vlak naast het station van Zaventem, in het interbellum ontwierpen. Het gebouw kwam er in opdracht van François Coppin-Van Geetsom, de oprichter van de leerlooierij 'Tanneries de Saventhem'. De vrijstaande villa in cottagestijl ligt in een ommuurde tuin. Het originele concept, de ruimteverdeling en zeer rijke interieurafwerking bleven tot in het kleinste detail bewaard. De Villa Coppin getuigt van het rijke industriële verleden van de gemeente Zaventem en van de rol die fabrieksdirecteurs gespeeld hebben in de ontwikkeling van de samenleving in de luchthavengemeente.





Vandaag is het pand nog steeds bewoond. "Villa Coppin wordt voorlopig beschermd als monument omwille van haar historische, architecturale en artistieke waarde", zegt minister-president Geert Bourgeois (N-VA). "De zeer hoge mate van authenticiteit maakt van deze villa een uitzonderlijke en zeldzame getuige van de wooncultuur van de welvarende industrieel aan het begin van de 20ste eeuw."





Later dit jaar beslist de minister-president over een definitieve bescherming van de villa. (RDK)