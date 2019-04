Vijftiger komt op Chirofuif terecht...en belandt voor rechter WHW

04 april 2019

13u17 0 Zaventem Een 53-jarige Zaventemnaar riskeert drie maanden cel met uitstel voor het betasten van een 16-jarig meisje. De man kon volgens het parket zijn handen niet thuis houden op een Chirofuif.

Op 12 mei hoorde de man opzwepende muziek komen uit een tent in het centrum van Zaventem. Hij ging een kijkje nemen en belandde tussen een hoop dansende tieners. “Enkele meisjes waren in de buurt van het podium aan het dansen. Elk om beurten duwden ze iemand centraal in de kring waar deze dan alleen een dansje moest opvoeren”, schetste de procureur de sfeer. “Hiervan maakte hij gebruik om zich te mengen in het spelletje en de T-shirt van een van de meisjes uit haar broek te trekken om vervolgens haar buik te strelen.”

Het meisje geraakte in paniek en waarschuwde haar vrienden. De man werd vervolgens buitengezet door de security en ging in een naburig café iets drinken. Daar kon de politie hem onderscheppen.

Op de zitting was de man zich nog steeds van geen kwaad bewust. “Ik heb daar enkel wat gedanst. Misschien was er een toevallige aanraking, meer niet”, klonk het. Zijn minimaliseren baarde de procureur zorgen. “Ik vind het al vreemd dat u op uw leeftijd in uw eentje staat de dansen op een Chirofuif. Dat u geen plausibele uitleg hebt voor die aanraking vind ik nog erger.” Daarom werd een celstraf van 3 maanden met uitstel gevraagd, met als probatievoorwaarde dat de man zich laat begeleiden. De verdediging vraagt de vrijspraak. “Heeft hij een strafbare gedraging gesteld dor die T-shirt uit haar broek te trekken? Ik denk het niet”, aldus zijn advocaat. Uitspraak op 9 mei.