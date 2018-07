Vijfde editie Hofrock 31 juli 2018

Het Tonzent Live team organiseert zaterdag 4 augustus de vijfde editie van Hofrock in de achtertuin van jeugdclub Tonzent in Sterrebeek. Het kleinschalig festival is ondertussen uitgegroeid tot een bovenlokaal initiatief met optredens, eten en randanimatie. De deuren van het festival openen om 14 uur. Op het podium staan onder meer King Hiss, Danny Blue and the old Socks, She Bad, Stoomboot en Barely Autumn. De afterparty met techno en deep house start om middernacht. Leden betalen vier euro, niet-leden zeven euro. (RDK)