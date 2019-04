Vijf dieven gevat door wakkere burgers Jelle Couder

09 april 2019

15u52 0 Zaventem De lokale politie van Zaventem is er vorige week in geslaagd vijf dieven te vatten.

Een dader werd op 3 april ingerekend nadat hij zich achteraan een woning begaf. Een getuige belde de politie en de man werd gevat. Hij kon gelinkt worden aan andere diefstallen. De 18-jarige verdachte zonder vast adres in België werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden.

Op 4 april werden twee mannen aangehouden omdat ze elk afzonderlijk in voertuigen probeerden in te breken. De twee werden gevat met hun buit en bleken elkaar te kennen. In beide gevallen kwam de melding van een burger. Ook deze verdachten werden aangehouden.

Afgelopen zondag werden twee mannen gezien door een getuige terwijl ze inbraken in voertuigen. Ze werden opgepakt en bleken al eerder met de politie in aanraking te zijn gekomen. De dieven lieten voorwerpen achter die gelinkt konden worden aan drie diefstallen. De twee verdachten zijn aangehouden.