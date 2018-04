Vier overlastcamera's over maand inzetbaar 24 april 2018

02u54 0 Zaventem Het schepencollege van Zaventem heeft zopas vier overlastcamera's aangekocht. Daarmee wil men allerlei vormen van overlast waaronder sluikstorten en vandalisme aanpakken.

"Het is zeker niet zo dat er plots meer overlast is, maar we merken wel dat de verschillende feiten op steeds meer plaatsen in onze gemeente gepleegd worden", zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). "In het verleden was men binnen de gemeente wat terughoudend wanneer het over camera's ging, maar vandaag vinden we het toch essentieel om bepaalde vormen van overlast aan te pakken. Na een vruchtbare proefperiode van twee maanden hebben we beslist om vier mobiele camera's en één verplaatsbare paal aan te kopen. Die paal zal gebruikt worden op plaatsen waar de camera's nergens aan bevestigd kunnen worden."





Verwacht wordt dat de camera's over een maand inzetbaar zullen zijn. "Ze kunnen overal in de gemeente geplaatst worden", aldus nog Holemans. "Omdat er op elke invalsweg naar onze gemeente een bordje staat dat duidelijk maakt dat er camerabewaking is, hoeven we dergelijke bordjes niet telkens te verplaatsen wanneer de camera's van plaats verwisselen. De camera's zullen onder meer ingezet worden tegen vandalisme, sluikstorten en groepsbijeenkomsten die uit de hand dreigen te lopen."





36.000 euro

De beelden worden niet continu bekeken, maar kunnen bij overlast wel helpen om daders te identificeren en uiteindelijk op te pakken. De gemeente maakt 36.000 euro vrij voor de aankoop van de camera's.





(RDK)