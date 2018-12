Vier mensen naar ziekenhuis na kelderbrand Robby Dierickx

19 december 2018

In de Stationsstraat in Zaventem zijn in de nacht van dinsdag op woensdag vier mensen afgevoerd naar het ziekenhuis als gevolg van een kelderbrand. De brand brak omstreeks 00.40 uur uit in een kelder onder een appartementsgebouw op de hoek van de Stationsstraat met de Hoogstraat. De brandweer kon het vuur relatief snel blussen, maar de rook had zich ondertussen wel al in de flats verspreid. Daardoor moesten vier mensen voor een controle naar het ziekenhuis, maar zij liepen geen grote verwondingen op. De oorzaak van de brand is nog niet gekend.