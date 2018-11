Vier illegalen opgepakt tijdens verkeerscontrole RDK

09 november 2018

0

Bij een verkeerscontrole van de lokale politie van Zaventem zijn donderdagvoormiddag vier illegalen opgepakt. Ze werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. In totaal werden 215 voertuigen gecontroleerd en alle bestuurders werden aan een ademtest onderworpen. Eén automobilist had te diep in het glas gekeken en blies ‘alarm’. Zijn rijbewijs werd voor drie uur ingetrokken. Er werden negen processen-verbaal opgesteld voor verschillende verkeersinbreuken.