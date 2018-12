Verschillende inbraakpogingen in wijk Mariadal Robby Dierickx

20 december 2018

14u01

In de nacht van woensdag op donderdag hebben dieven op minstens drie plaatsen in de wijk Mariadal in Zaventem trachten in te breken. De politie houdt het op drie feiten, maar mogelijk zijn er nog meerdere gevallen. Zowel in de Kouterlaan als in de Kleine Kouter en de Drossaard Van Ophemlaan stelde de politie in ieder geval drie inbraakpogingen vast. Volgens buren werd in de Kouterlaan ook een fiets uit een tuinhuis gestolen.

Zowel in de Kleine Kouter als in de Zonnedallaan werd in de vroege ochtend een verdacht persoon opgemerkt door bewoners. De politie van Zaventem kwam ter plaatse, maar kon uiteindelijk niemand oppakken.