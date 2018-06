Vernieuwde parking zwembad feestelijk geopend 15 juni 2018

Gisteren is het vernieuwde parkeerterrein aan het zwembad feestelijk geopend met een optreden van een brassband en een hapje en een drankje. De parking was al lange tijd aan vernieuwing toe. Niet alleen was het wegdek in een slechte staat, ook zat er geen structuur in de parkeerplaatsen.





"Dat euvel is nu verholpen", zegt schepen van Technische Dienst Peter Rosel (Open Vld). "In totaal zijn er tachtig parkeerplaatsen. Voor de bussen is er een aparte kiss&ride-zone waar ze leerlingen die gaan zwemmen op een veilige manier kunnen afzetten. Op de parking zelf mag namelijk geen zwaar verkeer rijden. Het circus mag er wel nog plaatsvinden."





De heraanleg van de parking kostte de gemeente bijna 500.000 euro. (RDK)