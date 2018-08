Vermiste Gert-Jan (23) gezond en wel teruggevonden 11 augustus 2018

De 23-jarige Gert-Jan Dobbelaere, die sinds 27 juli vermist was, is terecht. De politie van de Bosnische hoofdstad Sarajevo liet zijn familie donderdagavond laat weten dat hij bij hen op kantoor zat. "We zijn bijzonder opgelucht", aldus de moeder, die voorlopig nog niet weet waarom haar zoon dagenlang van de aardbol verdwenen leek te zijn.





Het was Steven Dobbelaere, de broer van Gert-Jan, die donderdagavond via zijn Facebookpagina liet weten dat de 23-jarige Zaventemnaar terecht was. "We weten nog niet veel meer, maar we krijgen hem snel terug naar België", viel er te lezen. "Iedereen bedankt om ons te helpen zoeken. Jullie steun betekende enorm veel."





Ook gisteren was het voor de familie nog onduidelijk waarom de jongeman, die alleen op reis was, sinds 27 juli niets meer van zich liet horen. "Maar we zijn wel bijzonder opgelucht dat er nu een einde komt aan de zoekactie en dat hij terecht is", aldus de moeder van Gert-Jan.





Volgens Child Focus was het de politie van Sarajevo die de familie donderdagavond verwittigde. "Gert-Jan zat immers bij hen op kantoor", zegt Maryse Rolland van Child Focus. "Of hij zichzelf aangeboden had bij de politie of dat agenten hem ergens gevonden hebben, is nog onduidelijk. De vader is ondertussen naar Sarajevo om zijn zoon op te halen." Bij de Cel Vermiste Personen liet men nog weten dat de Zaventemnaar geen ongeval gehad zou hebben. (RDK/SRB)