Verloederde woning tegen de vlakte voor 55 parkeerplaatsen 05 mei 2018

In het Walenhof heeft de gemeente een verloederde woning naast feestzaal De Maalderij afgebroken. In de plaats komen er 55 parkeerplaatsen.





"Die extra parkeerruimte is nodig in het centrum", zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). "We hebben de vervallen woning, die ondertussen al een tijdlang leegstaat, vorig jaar gekocht. De buurt klaagde er voortdurend over ratten omdat er in de tuin achter het huis regelmatig afval gestort werd. Met de afbraakwerken is dat probleem alvast opgelost. Daarnaast zullen met de komst van 55 parkeerplaatsen klanten van de handelaars en de bezoekers van De Maalderij hun wagen veel gemakkelijker kwijt kunnen. Ook voor de ouders die hun kinderen afzetten en ophalen aan de gemeentelijke basisschool is deze parking welgekomen." Verwacht wordt dat het parkeerterrein tegen de herfst klaar zal zijn. (RDK)