Verkeershinder door omgevallen boom op verkeersknooppunt E40 RDK

21 december 2018

Op de verkeerswisselaar van de E40 uit Leuven met de Brusselse ring in Sint-Stevens-Woluwe is vrijdagochtend omstreeks 9.40 uur een boom op de weg gevallen. De boom knakte na een felle windvlaag en donderde op de afslagstrook van de E40 richting de Brusselse binnenring. Het verkeer richting Wezembeek-Oppem moest daardoor over de rechtse afslagstrook richting de buitenring, maar kon wat verderop wel opnieuw de bocht naar de binnenring nemen. Er vielen geen gewonden, maar er stond wel een lange file op de E40 uit Leuven. De brandweer ruimde de omgevallen boom op en iets na 10 uur was de weg opnieuw vrij.