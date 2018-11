Verdediging betwist bevoegdheid douane WHW

Zaventem Een Afrikaanse twintiger is veroordeeld tot 36 maanden cel voor het smokkelen van drugs.

De man werd door de douane gecontroleerd toen hij was geland met een vlucht die in Oeganda opgestegen was. Een CT-scan wees uit dat hij boleta’s had ingeslikt. In totaal werden 77 bolletjes, goed voor 1,2 kilogram heroïne, operatief verwijderd. De verdediging had de vrijspraak gevraagd omdat de douane volgens hen geen enkele reden had gehad om hun cliënt te controleren. “De douanediensten dachten terecht dat beklaagde verboden goederen bij zich had. Ze hebben hun bevoegdheid dus niet overschreden”, veegde de rechter dit procedurele argument van tafel.