Verdachte poederbrief toegekomen op gemeentehuis Personeelsleden even in quarantaine gezet maar geel goedje blijkt na controle in lab niet giftig Dimitri Berlanger en Tom Vierendeels

03 januari 2019

11u07

Bron: Eigen berichtgeving 14 Zaventem Op het gemeentehuis van Zaventem is donderdagmorgen een brief met een verdacht poeder toegekomen. Meteen werd groot alarm geslagen en de standaardprocedure gevolgd. Brandweer, politie en daarna ook de civiele bescherming kwamen ter plaatse. De aanwezige personeelsleden moesten binnen blijven en twee van hen werden ook in quarantaine gezet. Rond 13 uur werd het gemeentehuis uiteindelijk vrijgegeven. De gele substantie bleek onschadelijk.

Heel wat commotie donderdagmorgen in en rond het gemeentehuis in de Diegemstraat. Ook in Zaventem was namelijk een brief met verdacht poeder toegekomen. De brief werd geopend door de onthaalbediende die meteen algemeen directeur Wim Debruyn verwittigde. Hij zette de alarmprocedure in gang. De bediende en Debruyn werden in quarantaine gehouden. De vier andere personeelsleden die in het gemeentehuis aanwezig waren — het was er rustig door de eindejaarsperiode — moesten voorlopig binnen blijven. Burgemeester Ingrid Holemans was niet in het gemeentehuis op dat moment.

Brandweer en politie hadden intussen een perimeter ingesteld. De civiele bescherming van Brasschaat kwam rond de middag aan. Het gele goedje bleek bij de eerste metingen ongevaarlijk en zeker niet biologisch of radioactief van aard. Ook een scanning van het gebouw gaf een negatief resultaat. Rond 13 uur werd het gemeentehuis dan ook vrijgegeven en de personeelsleden mochten terug naar buiten. De dienst Slachtofferbejegening werd ingezet. Bij de bediende die de brief had geopend en daarna samen met Debruyn in quarantaine was geplaatst, was een en ander emotioneel zwaar aangekomen. Algemeen directeur Wim Debruyn wilde achteraf geen commentaar kwijt. Hij wilde vooral doorwerken en was duidelijk misnoegd dat hij door de poederbrief een halve dag tijd had verloren na de installatievergadering van woensdagavond.

Ook korpschef Jean-Pierre Van Thienen van de Zaventemse politie was zwaar ontstemd. “Deze procedure vergt de inzet van enorm veel manschappen — zowel bij brandweer als politie — en is tijdrovend en kostelijk. Ondertussen blijven ook heel wat andere taken liggen. Als dit het werk is van flauwe grappenmakers is dat wel heel erg zuur.”

De substantie werd daarna verder onderzocht in het labo in Peutie. “Uit de resultaten blijkt dat het goedje helemaal niet giftig is”, aldus Van Thienen, die ‘in het belang van het onderzoek’ niet kwijt wil om wat voor product het precies gaat.

Bij het poeder zat ook een ‘begeleidend’ briefje in het Frans. Het is niet duidelijk wat erin staat en of het gaat om een flyer of een handgeschreven tekst. Ook de brief werd meegenomen naar het labo voor onderzoek. De politie wil het document zo snel mogelijk laten analyseren door het gerechtelijk lab.

