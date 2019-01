Verdachte poederbrief toegekomen op gemeentehuis Zaventem DBS/TVP

03 januari 2019

11u07

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 10 Zaventem Op het gemeentehuis van Zaventem in de Diegemstraat is vanmorgen een brief met een verdacht poeder toegekomen. Brandweer, politie en civiele bescherming zijn ter plaatse.

Korpschef Jean-Pierre Van Thienen bevestigt dat de standaardprocedure werd opgestart. “Onderzoek zal moeten uitwijzen of de substantie echt gevaarlijk is of dat het om een flauwe grap gaat.”

Momenteel zijn er door de Nieuwjaarsperiode maar een beperkt aantal personeelsleden op het gemeentehuis aanwezig. Het was de algemeen directeur Wim Debruyn die de brief heeft geopend. “Zij moeten voorlopig op het gemeentehuis blijven tot er duidelijkheid is of er al dan niet sprake is van een contaminatie”, aldus nog de korpschef. Burgemeester Ingrid Holemans is niet op het gemeentehuis aanwezig.



De afgelopen dagen werden al poederbrieven verstuurd naar voormalig staatssecretaris Theo Francken in Lubbeek en naar het Leuvense gerechtsgebouw. Het ging hierbij telkens om ongevaarlijke stoffen.

