Verdacht object gevonden bij landingsbaan Zaventem: mogelijk oorlogsbom Robby Dierickx

15 maart 2019

17u09 7 Zaventem Op de luchthaven van Zaventem is donderdag in de late namiddag bij een scan voorafgaand aan werkzaamheden een ‘verdacht object’ aangetroffen. Mogelijk gaat het om een vliegtuigbom. Omdat er geen direct gevaar is, zal het object pas binnen enkele weken opgegraven worden. De onmiddellijke omgeving werd wel uit voorzorg afgezet.

Brussels Airport ondergaat dit jaar heel wat onderhoudswerken, daarom worden de betrokken zones momenteel aan een grondige scan onderworpen. Daarbij gaat men onder meer na of er zich oorlogsbommen onder de grond bevinden. Vorig jaar werden op het luchthavendomein immers twee bommen uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Donderdagavond sloeg zo’n scan in een groene zone langs start- en landingsbaan 01/19 alarm. “Tijdens de scan werd een verdachte materie ontdekt”, zegt Anke Fransen, woordvoerster van Brussels Airport. “Om wat het juist gaat, is nog niet duidelijk.”

Imminent gevaar?

Mogelijk gaat het om een bom uit de Tweede Wereldoorlog, maar aangezien er niet meteen gevaar is, werd beslist om het object pas binnen enkele weken op te graven. “Als het effectief om een oorlogsbom gaat, zal eerst nagegaan worden of er imminent gevaar is”, aldus nog Fransen. “Is dat het geval, dan zal men meteen tot een ontmanteling overgaan. Als er geen gevaar is, dan gebeurt de ontmanteling ’s nachts.”

Is het effectief een bom, dan zal ook de verkeerstoren van Skeyes geïmpacteerd zijn. De toren ligt immers binnen de schuilperimeter van 600 meter. In die zone mag niemand zich tijdens de ontmanteling dicht bij ramen begeven. Of dat gevolgen zal hebben voor het vliegverkeer, is nog niet duidelijk.