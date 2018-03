Veilinghuis organiseert kijkdagen voor kunstcollectie Brussels Airport 20 maart 2018

02u26 0 Zaventem In veilinghuis Campo&Campo in Berchem kan het grote publiek nog de hele week de kunstcollectie bewonderen die Brussels Airport op 25 maart wil veilen. In totaal gaan zo'n honderd kunstwerken onder de hamer. De opbrengst gaat naar goede doelen.

De kunstcollectie van de luchthaven van Zaventem bevat voornamelijk werken van gerenommeerde Belgische kunstenaars zoals Panamarenko en Philip Aguirre y Otegui. De werken hadden de voorbije jaren een plaats in de luchthaven, maar worden nu verkocht tijdens een veiling in het Berchemse veilinghuis Campo&Campo. Sommige kunstwerken hebben een band met luchtvaart en technologie, terwijl andere juist uitnodigen tot rust en contemplatie.





De veiling vindt nu zondag 25 maart in Berchem plaats. De werken worden verkocht aan de hoogstbiedende kopers zonder minimumprijs.Brussels Airport kiest ervoor om de opbrengst te schenken aan meerdere projecten en goede doelen. Het grote publiek kan de collectie sinds gisteren bewonderen tijdens de kijkdagen bij Campo&Campo.





