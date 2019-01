Veerle Vanmol nieuwe voorzitter CD&V Robby Dierickx

21 januari 2019

11u09 0

De 33-jarige Veerle Vanmol uit Sint-Stevens-Woluwe is de nieuwe voorzitter van meerderheidspartij CD&V. Ze volgt Hilde Van Craenenbroeck, die na de jaarwisseling schepen werd, op.

Het was tijdens de nieuwjaarsreceptie van CD&V dat de voorzitterswissel bekendgemaakt werd. Voormalig partijsecretaris Veerle Vanmol neemt de fakkel over van Hilde Van Craenenbroeck, die de eerste vrouwelijke schepen van CD&V in Zaventem is geworden. Veerle Vanmol werkt als adviseur sociale zaken voor vicepremier Kris Peeters. “Ik ben blij dat onze leden hun vertrouwen in mij en onze ploeg gegeven hebben”, liet de kersverse voorzitster weten. “We gaan samen verder op de weg vooruit met een fris engagement en met zowel bekende als nieuwe gezichten.”

Farid Dahdouh-Guebas wordt de nieuwe ondervoorzitter. Hij is professor aan de ULB, VUB en UGent. Pieter-Jan Crombez werd opnieuw verkozen als voorzitter van Jong CD&V, terwijl Roger Withofs voorzitter van de seniorenafdeling blijft.