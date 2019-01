Veel volk voor fakkeltocht en 27ste kerstboomverbranding Robby Dierickx

20 januari 2019

De traditionele kerstboomverbranding heeft zaterdagavond heel wat Nossegemnaars naar het veld aan het Colruyt-warenhuis gelokt. Het was al de 27ste editie van het jaarlijkse evenement.

Net als de voorbije jaren bliezen de Nossegemnaars verzamelen aan de kerk van de Zaventemse deelgemeente. Van daar trokken de inwoners met fakkels door de straten richting de weide aan de Colruyt in de Voskapellelaan. Daar lagen tientallen kerstbomen die vorige week in Nossegem en Sterrebeek opgehaald werden. Rond 20 uur werden de kerstbomen in brand gestoken en genoten de aanwezigen van een hapje en een drankje rond het immense vuur.