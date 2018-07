Veel hinder op buitenring 13 juli 2018

Door twee incidenten op de buitenring waren gisterenochtend drie rijstroken afgesloten ter hoogte van Zaventem-Henneaulaan. "Eerst was er rond 9.30 uur een kop-staartaanrijding met vier auto's, niet veel later heeft een vrachtwagen er zijn lading zwavel verloren", aldus het Vlaams Verkeerscentrum. "De auto's konden snel getakeld worden. Door de wind had de brandweer een hele tijd nodig om het wegdek weer zwavelvrij te krijgen. Gelukkig is zavel niet gevaarlijk." Pas drie uur later kon het verkeer weer door. (VDBS)