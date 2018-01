Vechtersbaas ontkent alles 30 januari 2018

Een Nederlander heeft verzet aangetekend tegen zijn veroordeling tot een celstraf van 6 maanden. Deze kreeg hij nadat hij betrokken was geraakt in een caféruzie te Zaventem drie jaar geleden. Hierbij raakte een andere klant zwaar gewond. Hij werd naar het ziekenhuis afgevoerd met een gebroken neus en een gescheurde lip. Ook was zijn vals gebit kapot en werden zijn kleren gescheurd.





"Dat was dan toch niet van mij", klonk het voor de rechter, "hij was zeer dronken en in het gezelschap van twee anderen. Ik heb enkel een duw gegeven. Niets meer." De man werd enkele weken geleden opgepakt en meteen in de cel gestoken om zijn straf uit te zitten. Daar is hij het ondertussen beu. "Daarom vragen we een straf met uitstel", aldus zijn advocate.





Uitspraak op 15 februari. (WHW)