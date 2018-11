Vaste klant kon interventie niet appreciëren WHW

12 november 2018

15u05 0 Zaventem Een dertiger uit Zaventem heeft verzet aangetekend tegen zijn veroordeling tot acht maanden cel voor weerspannigheid en smaad.

De man maakte anderhalf jaar geleden zoveel lawaai dat zijn buren de politie belden. Die gaf hem een laatste waarschuwing, maar de boodschap kwam niet goed aan. Eenmaal de agenten vertrokken waren, begon hij tegen de deuren van buurtbewoners te schoppen. Een tweede interventie volgde, maar ook dat bracht hem niet tot bedaren. Hij stak een hele scheldtirade af en begon als een bezetene met zijn hoofd tegen de combi te stoten. “Meneer heeft een enorm aantal straffen staan bij de politierechtbank. In totaal moet hij drie jaar uitzitten. In deze zaak vragen we dus enige mildheid”, aldus de verdediging. Uitspraak op 27 november.