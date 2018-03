Vanaf paasvakantie sporten op multifunctioneel sportterrein 13 maart 2018

02u49 0 Zaventem Het multifunctioneel sportterrein in het park Liekendael in Sint-Stevens-Woluwe is bijna klaar. Volgens de gemeente zal er vanaf de paasvakantie op gesport en gespeeld kunnen worden.

Na Zaventem is Sint-Stevens-Woluwe de tweede deelgemeente die over een multifunctioneel sportveldje zal beschikken. Het terrein wordt momenteel aangelegd en de werken vorderen. "Het zal naar alle waarschijnlijkheid rond Pasen in gebruik genomen kunnen worden", zegt sportschepen Erik Rennen (N-VA). "De aanleg ervan is een initiatief vanuit de sportdienst en kadert in de volledige heraanleg van het park. Op het afgesloten terrein kan iedereen naar hartenlust voetballen en basketballen. Het veldje heeft balvaste zijwanden en beschikt over een zachte en dus valvriendelijke ondergrond in kunststof. Iedereen zal er vrij gebruik van kunnen maken. Reserveren is niet nodig."





Ook in Sterrebeek

Ook in het Zeenpark in Sterrebeek wordt momenteel zo'n multifunctioneel sportterrein aangelegd. Daar lopen de werken ietwat achter op schema. Een concrete timing voor de opening is er nog niet. Nadien wordt ook op de Kersenberg in Nossegem een gelijkaardig sportveldje aangelegd. Dat zal speelklaar zijn tegen de zomervakantie.





(RDK)