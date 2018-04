Vanaf juni trajectcontrole op E40 GEMIDDELDE SNELHEID TUSSEN STERREBEEK EN BERTEM WORDT GEMETEN ROBBY DIERICKX

27 april 2018

02u29 1 Zaventem In juni wordt de eerder aangekondigde trajectcontrole op de E40 richting Leuven geactiveerd. Wie vanaf dan tussen Sterrebeek en Bertem gemiddeld te snel rijdt, vliegt op de bon. De camera's werden al geïnstalleerd, maar er moeten nog enkele testen uitgevoerd worden.

De trajectcontrole op de E40 richting Leuven is een primeur voor onze regio. Terwijl er elders in Vlaanderen al enkele jaren 31 locaties met trajectcontrole zijn - drie snelwegen, de Waaslandtunnel in Antwerpen en 27 gewestwegen - was dat hier nog niet het geval. Maar deze week is het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gestart met de installatie van de camera's en de bebording op de E40 tussen Brussel en Leuven. "De trajectcontrole, die met nummerplaatherkenning werkt, start net voor de afrit Sterrebeek en eindigt ter hoogte van de afrit Bertem", verduidelijkt Veva Daniëls, woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Concreet zal over die hele afstand (zowat 7 kilometer, red.) de gemiddelde snelheid van de automobilisten gecontroleerd worden. Wie gemiddeld sneller dan 120 kilometer per uur rijdt, mag zich aan een boete verwachten."





Testperiode

Ondanks dat de camera's er ondertussen al hangen, wordt er momenteel nog niet gecontroleerd. "Het startschot wordt in juni gegeven", aldus nog Daniëls. "De komende weken wordt de hele installatie getest. Zo wordt er onder meer nagegaan hoe we de camera's kunnen afstemmen op de dynamische snelheden die er zijn. Boven de rijvakken hangen namelijk dynamische verkeersborden die de maximumsnelheid aangeven. Afhankelijk van de verkeersdrukte, weersomstandigheden of ongevallen wordt de maximumsnelheid er aangepast. Het is dan ook de bedoeling dat de trajectcontrole rekening houdt met de dynamische snelheden."





Volgens AWV is de hoofdreden van de komst van de trajectcontrole het aantal ongevallen. "Met dit camerasysteem dwingen we bestuurders om zich over een langere afstand aan de maximumsnelheid te houden", gaat de woordvoerster verder. "Op de reeds bestaande locaties merken we dat de maatregel haar vruchten afwerpt, want het aantal ongevallen is er fors gedaald. Dat is trouwens ook het geval voor en na de bewaakte zone. Daarnaast zorgt de trajectcontrole ook voor een mentaal effect, want bestuurders weten dat ze overal gespot kunnen worden. Ze zullen niet langer op de rem moeten staan wanneer ze die ene flitspaal langs de kant van de weg zien staan, maar zullen over een veel langere afstand moeten oppassen."





Pechstrookrijders

De camera's zullen overigens niet alleen snelheidsovertreders spotten, maar detecteren ook geseinde wagens en pechstrookrijders. Voorlopig zijn er geen plannen voor trajectcontrole op andere plaatsen in de regio.