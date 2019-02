Vakbonden wachten nog op telefoontje Atos Robby Dierickx

12u50 0 Zaventem Ondanks dat de directie van de ICT-groep Atos eind vorige week liet weten dat de onderhandelingen met de vakbonden over de transfer van de 49 werknemers van de Unify-afdeling naar NSC Global Belgium BVBA voortgezet zouden worden, hebben de bonden naar eigen zeggen nog niets vernomen van de directie.

Vorige week donderdag voerden enkele tientallen werknemers van de Unify-afdeling uit Beersel actie voor het hoofdkantoor van moederbedrijf Atos in de Da Vincilaan in Zaventem. Nu vrijdag worden 49 werknemers namelijk ondergebracht in de nieuwe firma NSC Global Belgium BVBA, maar volgens de vakbonden is er nog veel onduidelijkheid over die transfer en de gevolgen voor de loon- en arbeidsvoorwaarden. In een reactie op de staking liet de directie weten dat de onderhandelingen met alle betrokkenen, waaronder ook de vakbonden, voortgezet zouden worden.

Maar volgens Tijs Hostyn, vakbondssecretaris bij LBC-NVK, was er nog geen contact met de directie. “We wachten voorlopig nog op een telefoontje”, klinkt het. “De communicatie van het bedrijf komt duidelijk niet overeen met de realiteit. Als er niet snel beweging in het dossier komt, dan dreigen we met nieuwe acties.”