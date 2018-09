Vakbonden AMAB dreigen met acties 07 september 2018

02u33 0 Zaventem De kans is reëel dat de vakbonden de komende weken actie zullen voeren in de beschutte werkplaatsen van AMAB in Zaventem, Halle en Asse. Zo zou de directie enkele afspraken niet nakomen. Directeur Peter Vandenheulen ontkent.

Het is het gemeenschappelijk vakbondsfront dat aan de alarmbel trekt. Volgens de bonden zouden bepalingen in het arbeidsreglement rond de uurregeling niet worden nagekomen, zijn de verschillen in verloning tussen de verschillende vestigingen te groot en vraagt de directie steeds meer flexibiliteit van de monitoren en de doelgroepwerknemers.





"Ik begrijp niet van waar die kritiek plots komt", reageert AMAB-directeur Peter Vandenheulen. "We vertrekken met een positief verhaal, maar de vakbonden zien het jammer genoeg anders. Zo kregen we onlangs de kans om twaalf extra mensen aan te stellen voor een ochtendploeg bij een klant. De vakbonden eisen hiervoor een hogere premie dan voorzien in het interfederaal akkoord, dat ze zelf mee ondertekenden. Dat is onmogelijk. Tijdens een personeelsvergadering hebben trouwens al achttien interne mensen zich vrijwillig opgegeven voor die ochtendploeg. Het personeel heeft er dus geen problemen mee."





Volgens Peter Vandenheulen is er inmiddels ook een oplossing voor de loonverschillen tussen de verschillende sites. "De bonden weten dat de verschillen volgend jaar weggewerkt worden. Ik ben dan ook verrast door en ontgoocheld in de vakbonden. Dit is een storm in een glas water." (RDK)