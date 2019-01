Vader in tranen voor rechter: “Ik heb haar nooit geslagen” WHW

11 januari 2019

13u01 0 Zaventem Een dertiger uit Zaventem kon zijn emoties niet de baas voor de Brusselse strafrechter. De man was gedagvaard voor slagen en verwondingen tegen zijn 11-jarige dochter. “Ik heb haar met geen vinger aangeraakt”, klonk het in tranen.

Op 24 mei 2017 lege de moeder van het kind klacht neer tegen A.E.. Het meisje had immers ernstige verwondingen aan beide handen. “Gevallen van een speeltuig”, had ze op school en in het ziekenhuis gezegd. Volgens de moeder, hierin gesteund door haar vader die naar eigen zeggen getuige was van de feiten, had A.E. haar meermaals met een stok op de handen geslagen. Het meisje had immers een vermanende nota in haar agenda gekregen en dat was niet naar de zin van haar vader. De man zou haar 19 keer op de rechterhand en 18 keer op de linkerhand geslagen hebben.

Verzonnen

“Klopt helemaal niets van”, sprak de man in tranen toen de rechter hem hiermee confronteerde. “Ik heb haar nooit geslagen, echt niet.” Volgens de verdediging werd het verhaaltje verzonnen door de moeder, met wie de beklaagde in een echtscheiding was terechtgekomen. “Enkele dagen later was er een zitting gepland over de voorlopige maatregelen. De moeder wou absoluut vermijden dat haar kinderen bij de vader zouden terechtkomen en heeft daarom die klacht ingediend. In werkelijkheid kwamen de verwondingen echt van die val in de speeltuin”

Het parket gelooft dit niet en vordert een celstraf van zes maanden met uitstel. Uitspraak op 7 februari.