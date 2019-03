Uitgebrande wagen aangetroffen op veldweg WHW

16 maart 2019

13u30 0 Zaventem In de Waalsestraat is deze ochtend een uitgebrand voertuig aangetroffen.

“Het gaat om een wagen die in Brussel gestolen is”, klinkt het bij de lokale politie. Een branddeskundige kwam het voertuig onderzoeken. Naar de exacte omstandigheden van de diefstal en waarom het voertuig werd achtergelaten en in brand gestoken op de veldweg is een onderzoek geopend.