Uitbreiding gemeenteschool ten vroegste in 2021 PLAN IN OPMAAK, MAAR HET BLIJFT WACHTEN ROBBY DIERICKX

02u25 0 Foto Baert Schepen van Onderwijs Natalie Miseur aan de schoolgebouwen. Zaventem Een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) moet een einde maken aan het jarenlange wachten op de broodnodige uitbreiding van de gemeenteschool van Sint-Stevens-Woluwe. Momenteel mag er niet bijgebouwd worden omdat de maximale bouwoppervlakte bereikt is. Maar ook al kan het RUP daar iets aan doen, toch is het nog altijd wachten tot zeker 2021.

De gemeenteschool langs de Leuvensesteenweg kampt al jaren met plaatsgebrek. Desondanks maakte de gemeente nu bekend dat er zestien plaatsen voor kleuters en vijfenvijftig plaatsen in de lagere school bij moeten komen, om zo tegemoet te komen aan de toegenomen vraag. De huidige schoolinfrastructuur kan echter geen extra leerlingen aan, en daarom zullen er twee bijkomende containerklassen geplaatst worden. "Die komen er in afwachting van de nieuwbouw, die al langer gepland staat", aldus onderwijsschepen Natalie Miseur (Open Vld). Maar die uitbreiding mag dan al wel langer op de planning staan, voor morgen is het nog lang niet. De reden? Momenteel mag er gewoon niets bijgebouwd worden op de site langs de Leuvensesteenweg.





"Volgens de verouderde voorschriften van het BPA (Bijzonder Plan van Aanleg, red.), dat ondertussen al ruim veertig jaar oud is, is de maximale bouwoppervlakte bereikt", verduidelijkt Bruno Depondt, afdelingshoofd van de dienst Omgeving. "Daarom zijn we momenteel bezig met de opmaak van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan - de Vlaamse overheid heeft ons de toestemming gegeven om dat zelf te doen. Verwacht wordt dat dit alles tegen het einde van het jaar klaar zal zijn. Pas nadien zullen de nodige vergunningen voor de bouw van de school aangevraagd kunnen worden."





Kleinere speelplaats

Dat de nieuwbouw broodnodig is, beseft schepen Miseur maar al te goed. "Al jaren wachten we op een uitbreiding", klinkt het. "Zeker nu we extra plaatsen creëren in de gemeenteschool, hopen we dat alles eindelijk in een stroomversnelling kan komen. We willen de leerlingen niet te lang in containerklassen onderbrengen - klassen die ook een deel van de speelplaats inpalmen. Allemaal geen pretje voor de kinderen, al kunnen we er als gemeente niet echt veel aan doen. Als alles volgens plan verloopt, dan zouden de werken rond 2021 moeten starten. We staan momenteel op de wachtlijst voor subsidies van AGION en hopen dat geld binnen een drietal jaar te krijgen."





Naast een resem nieuwe klassen zal ook de nieuwe gemeentelijke feestzaal ondergebracht worden in de basisschool. "Zaal De Snuifmolen verdwijnt, en de gronden zullen vervolgens verkocht worden door de gemeente", aldus nog onderwijsschepen Miseur. "In de nieuwe feestzaal zullen verenigingen in de toekomst hun evenementen kunnen organiseren. Voorts komt er ook een nieuwe speelplaats, die deels overdekt zal zijn."





De totale kostprijs van de werken wordt voorlopig op zowat 5,7 miljoen euro geschat.