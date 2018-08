Uil gered uit liftkoker 16 augustus 2018

De brandweerzone Vlaams-Brabant West heeft maandagmiddag een uil gered op een werf in de Stationsstraat in Zaventem. Arbeiders hadden gezien dat het dier vaststak in een liftkoker. Ze beslisten om de brandweer erbij te halen om de roofvogel uit zijn benarde situatie te bevrijden. Dat lukte zonder al te veel problemen en het dier - dat geen noemenswaardige averij opliep - werd daarna overgebracht naar het vogelopvangcentrum.





(DBS)