Tweede vleugel vernieuwd OCMW-rusthuis geopend Robby Dierickx

14 december 2018

18u28 1 Zaventem In OCMW-rusthuis Trappeniers langs de Hector Henneaulaan in Zaventem is vrijdagmiddag de tweede nieuwe vleugel geopend. Daarmee zijn de werken, die bijna zeven jaar duurden, zo goed als klaar. Het aantal rusthuisbedden steeg van 66 naar 99.

In januari 2012 werden de werken voor de totale vernieuwing van OCMW-woonzorgcentrum Trappeniers in Zaventem aangevat. In een eerste fase werden het vroegere administratieve gebouw van het OCMW en een klein gedeelte van het rustoord afgebroken en heropgebouwd. Nadat die werken afgerond werden, verhuisden de bewoners naar de nieuwe vleugel. Daarna werd het tweede gebouw afgebroken. In de plaats kwam de tweede nieuwe vleugel, die vrijdagmiddag officieel geopend werd.

“Voortaan beschikt het rusthuis over 99 bedden, terwijl dat er voor de werken slechts 66 waren”, zegt OCMW-voorzitter Roger Artois (N-VA). “Met de opening van deze tweede vleugel zijn de werken zo goed als klaar. Er moeten nog enkele kleine zaken afgewerkt worden, maar inmiddels beschikken alle bewoners over een nieuwe kamer.”