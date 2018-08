Tweede opening, maar pad nóg niet klaar BOER PLANT PER ONGELUK BIETEN OP DEEL WANDELWEG VAN GORZEN ROBBY DIERICKX

31 augustus 2018

02u25 0 Zaventem Het wandelpad Weg van Gorzen is gisteren voor de tweede keer officieel geopend. Na de eerste opening twee jaar geleden, was de weg door allerlei problemen niet toegankelijk. En wat blijkt nu? Ook na de tweede officiële opening is het pad nog niet volledig klaar. Een boer zaaide namelijk bieten op het pad. Wandelaars moeten daardoor tijdelijk een ommetje maken.

Op 25 augustus 2016 ging de Weg van Gorzen, een unieke wandelverbinding tussen Sterrebeek en Tervuren langs de golfterreinen, officieel open. Toen Sterrebeek 2000 enkele weken later een trage wegenwandeling langs het nieuwe wandelpad wilde organiseren, bleek echter dat het niet toegankelijk was. De vereniging werd toen beloofd dat er vanaf 2017 wel door gewandeld zou kunnen worden, maar ook die deadline werd niet gehaald. Oorzaak van de vertraging: Sterea, de projectontwikkelaar die ook al de aanpalende golfterreinen aanlegde, moest nog een grond onteigenen en de gemeente moest nog een deel van het pad aanleggen. Daardoor bleef de poort aan de zogenaamde vleermuizentunnel dicht, met als gevolg dat het pad niet toegankelijk was.





Tot nu, want gisteravond werd het wandelpad - exact twee jaar na de eerste officiële opening - voor een tweede keer feestelijk geopend. Alleen, ook nu is het nog niet volledig klaar. Er mag voortaan dan wel gewandeld worden doorheen de vleermuizentunnel, maar wat verderop is het wandelpad onderbroken door... bieten. "Een landbouwer plantte er per ongeluk zijn gewassen op, waardoor we ons deel van het pad nog niet helemaal konden afwerken", zegt schepen Erik Rennen (N-VA). "Daardoor moeten de wandelaars momenteel nog een ommetje maken. Zodra de bieten geoogst zijn - normaal gezien in de loop van september - kunnen we het pad wel volledig klaar krijgen. We verwachten dat de Weg van Gorzen volledig afgewerkt zal zijn tegen de trage wegenwandeling op 21 oktober, maar nu al kan er mits een ommetje gewandeld worden tussen Sterrebeek en Tervuren."





Onbegrijpelijk

"Laat ons hopen dat die datum gehaald wordt", zegt Luc Caluwaerts van Sterrebeek 2000. "Onze wandeling is al volledig gepland, dus desnoods klimmen we wel over de hekken. Uiteraard ben ik wel tevreden dat er na een lange periode van stilstand eindelijk schot in de zaak kwam, al vind ik het onbegrijpelijk dat de gemeente de landbouwer niet verplicht heeft om zijn bieten weg te halen. Ze staan immers op een terrein waar hij nooit had mogen zaaien."





Komende zondag kunnen deelnemers van de wandeling van het Gordelfestival al eens kennis maken met de Weg van Gorzen, al zullen zij dus een ommetje moeten maken.