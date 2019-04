Tweede lenteactie op wekelijkse markten RDK

Voor het tweede jaar op een rij organiseert het gemeentebestuur van Zaventem een lenteactie op de wekelijkse markten. Vanaf maandag 8 april krijgen de bezoekers van de Zaventemse markt een spaarkaart. Een dag later gebeurt hetzelfde op de markt van deelgemeente Sterrebeek. Bij elke aankoopschijf van 5 euro krijgen bezoekers een stempel. Een volle kaart met vijf stempels mag vervolgens afgegeven worden aan één van de marktkramers. De actie loopt tot en met 29 april in Zaventem en 30 april in Sterrebeek. De winnaars worden tot slot bekendgemaakt op de markten van 13 en 14 mei. Wie als winnaar uit de bus komt, maakt kans op mooie prijzen.