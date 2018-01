Twee namen, twee identiteiten, twee nationaliteiten... en 6 maanden cel 02u56 0

Een 39-jarige man is veroordeeld tot zes maanden cel voor een gauwdiefstal op de luchthaven twee jaar geleden. Geen groot nieuws, ware het niet dat de man op perfect legale wijze beschikt over twee namen en twee verschillende identiteitskaarten. Nicki F., of V., werd in december 1977 geboren uit een Belgisch-Nederlands paar en kreeg bij zijn geboorte meteen de naam V. en de nationaliteit van zijn Belgische vader. "Toen mijn ouders uit elkaar gingen, nam mijn Nederlandse moeder me mee naar Nederland", zei de man. "Daar dwong ze me om te kiezen voor haar achternaam, F., en de Nederlandse nationaliteit." Alleen heeft Nicki's Belgische vader nooit de echtscheidingsdocumenten getekend en draagt hij nu beide achternamen en nationaliteiten. "Elke keer ik gecontroleerd word, moet ik beide identiteitsdocumenten bovenhalen en dan maar hopen dat ze het begrijpen en geloven." Onder zijn twee namen had de man al negen veroordelingen voor gauwdiefstallen opgelopen en er kwam er nu nog eentje bij. (WHW)