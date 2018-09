Twee dagen feesten op Feldheim 06 september 2018

02u40 0 Zaventem Twee dagen en twee podia: de derde editie van het festival Feldheim wordt grootser dan ooit. Morgen en zaterdag wordt het Feldheimpark in Zaventem opnieuw omgetoverd tot een festivalterrein. Kamperen kan er - ondanks de tweedaagse - niet.

Het festival werd in 2016 voor het eerst georganiseerd door vzw De Boite, vier twintigers die betreurden dat er voor de jeugd niets meer te beleven viel in Zaventem. En dus startten ze met hun eigen festival. In 2016 werden 800 bezoekers geteld, vorig jaar stond de teller op 1.250 feestvierders. En dus was het volgens de organisatoren logisch dat men dit jaar voor een groter concept kiest. "Elk jaar zijn we een week met de opbouw van het festival bezig", vertelt Yaël Rennen. "We vonden het een beetje jammer dat er zoveel tijd kroop in de voorbereiding van één festivaldag en dus kiezen we ervoor om er nu een tweedaagse van te maken. Bovendien beschikken we dit jaar over twee podia. Dat wordt gehost door House Corner, een groep Zaventemse jongeren gelinkt aan jeugdhuis Basement."





2.000 bezoekers

De deuren van het festival openen vrijdag om 16 uur. "We willen een soort afterwork creëren", aldus nog Yaël Rennen. "Op zaterdag beginnen we er om 15 uur aan. Over de twee dagen gespreid staan onder meer Michaël Thoelen, Tom Hades, Wolfman en Nice Guy Eddie op het podium. We mikken op zowat 2.000 bezoekers."





Voorverkooptickets voor vrijdag kosten 10 euro, voor zaterdag 15 euro. Een combiticket heb je voor 20 euro.





(RDK)