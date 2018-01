Twee cocaïnesmokkelaars onderschept 22 januari 2018

Op de luchthaven van Zaventem zijn zondagochtend, onafhankelijk van elkaar, twee passagiers onderschept die cocaïne vervoerden in een dubbele bodem in hun bagage. De ene smokkelaar had respectievelijk 7,5 en 9,5 kg cocaïne bij, de andere 6,5 kg cocaïne. Beide worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter, die zal beslissen over hun eventuele aanhouding. (DBS)