Twaalf maanden cel voor stelende nanny 08 juni 2018

02u51 0 Zaventem Een 51-jarige nanny uit Sint-Stevens-Woluwe is veroordeeld tot 12 maanden cel voor verschillende diefstallen. Rosi G. sloeg haar slag telkens als ze aan het werk was als huishoudhulp of kinderoppas bij een gezin. Een Leuvense notarisfamilie rook onraad en stapte naar de politie.

De 51-jarige Rosi G. bood in 2015 via een website haar diensten aan als huishoudhulp en kinderoppas. Een Leuvense notaris kon met twee kinderen en een nakende verhuizing best wat extra hulp gebruiken. Tijdens die verhuizing raakten heel wat kostbare spullen zoek. Bij de notaris en zijn vrouw was naast een klomp goud van 1.500 euro ook voor 35.000 euro aan handtassen, juwelen en pennen verdwenen. De zus van de notarisvrouw had tijdens de herfstvakantie G. ook ingeschakeld als kinderoppas en daar bleek ook voor 4.500 euro gestolen te zijn.





Horloge van 25.000 euro

De notaris riep de kinderoppas op het matje en liet heel het gesprek opnemen in aanwezigheid van twee getuigen. De nanny ging overstag. Thuis toverde ze de buit tevoorschijn maar toen er nog spullen ontbraken, werd de politie erbij gehaald. Die voerde een positieve huiszoeking uit waardoor nog een ander slachtoffer uit Overijse kon geïdentificeerd worden. Tot op de dag van vandaag ontbreekt bij hen nog een polshorloge ter waarde van 25.000 euro. De rechter veroordeelde de nanny tot 12 maanden cel en 600 euro boete.





"Uit het strafdossier blijkt dat zij zichzelf in een slachtofferrol plaatst en haar verantwoordelijkheid ontloopt", gaf de rechter nog mee in het vonnis. De straf is met uitstel gedurende drie jaar, maar dan mag de vrouw geen tewerkstelling meer zoeken bij particulieren als kinderoppas of huishoudhulp. Ze moet in totaal nog goed 1.500 euro schadevergoeding betalen aan vier burgerlijke partijen.





In oktober gaat de zaak verder om te zien of G. nog moet opdraaien voor het verdwenen luxehorloge.





(KAR)