Twaalf jaar voor zaakvoerder in groot drugsproces WHW

09 november 2018

15u14 0 Zaventem De zaakvoerder van een transportbedrijf uit Zaventem is veroordeeld tot 12 jaar cel voor drugshandel. De man transporteerde op grote schaal drugs vanuit Zuid- naar Noord-Europa. Tijdens het onderzoek werd meer dan 1,3 ton cocaïne, hasj en cannabis in beslag genomen.

Nadat de Griekse autoriteiten de drugstrafiek op het spoor waren gekomen, werd in januari 2016 een onderzoek in ons land opgestart. De federale gerechtelijke politie spande een net rond de zaakvoerder van een transportbedrijf uit Zaventem. Ze hielden hem van nabij in de gaten, luisterden een telefoongesprekken af.

Daaruit bleek dat de drugs via verborgen ruimtes in vrachtwagens vanuit Zuid-Europa naar onder meer Duitsland en het Verenigd Koninkrijk werden gesmokkeld, via tussenstops in het bedrijf in Zaventem. Verschillende transporten werden door de politie onderschept, goed voor een vangst van 1,2 ton drugs. Bij een huiszoeking werd nog eens 100 kilo hasj aangetroffen.

12, 36 en 6 jaar cel

De zaakvoerder, die in Griekenland al veroordeeld werd tot een levenslange gevangenisstraf voor het Griekse luik van de smokkel, werd vrijdag veroordeeld tot 12 jaar cel. Negen beklaagden die nauw betrokken waren bij de internationale drugstrafiek vanuit het Zaventemse bedrijf werden ook schuldig bevonden. Ze werden veroordeeld tot celstraffen tussen 36 maanden en 6 jaar cel.