Trio verdacht van diefstal pistachenoten 22 februari 2018

Drie personen riskeren een celstraf van 18 maanden omdat ze voor 900.000 euro aan pistachenoten en amandelen zouden gestolen hebben. Die noten maakten deel uit van zes zendingen van een notenimportbedrijf die door een werknemer in 2014 ontvreemd werden. Intern onderzoek leidde naar een nieuw importbedrijfje in Spanje dat welgeteld één loods had gehuurd waar zes zendingen met pistachenoten en amandelen waren aangekomen. Die waren vervolgens heel snel verkocht aan Spaanse afnemers. Volgens het parket kreeg de werknemer daarbij de hulp van zijn zus en een derde persoon. De werknemer pleitte schuldig terwijl zijn zus bij hoog en bij laag volhield dat ze met de hele zaak niets te maken had. De derde verdachte liet verstek gaan. Het vonnis valt op 26 maart. (WHW)