Tourduivel trekt met duivelin naar Ronde van Frankrijk 11 juli 2018

02u34 0

Met Greg Van Avermaet telt de Tour de France nu al een Belgische geletruidrager en dan is onze Tourduivel zelfs nog niet in Frankrijk. Guy Clauwaert (72) uit Nossegem vertrekt morgen opnieuw als Tourduivel naar de Ronde. Ook zijn vrouw, Josée Bergen (65), is van de partij. Zij zal zich dit jaar voor het eerst als duivelin verkleden.





Al voor het vierde jaar op een rij trekt Guy Clauwaert als Tourduivel naar Frankrijk. Samen met zijn vrouw en hun volgeladen camper legt hij duizenden kilometers af om de renners te volgen. "De Fransen zijn zot van de Tourduivel", vertelt de 72-jarige Nossegemnaar. "Iedereen wil er met me op de foto. En dit jaar zullen we nog meer succes hebben, want Josée zal zich voor het eerst verkleden als duivelin. Haar outfit ligt klaar, dus het beloven leuke weken te worden."





De Tourduivel en zijn duivelin zullen op dinsdag 17 juli voor het eerst langs de kant van de Franse wegen staan. "We zoeken telkens een plekje op de voorlaatste of de laatste berg van de etappe", aldus nog Guy. "Niet aan de top van de berg, want daar is het veel te hard drummen voor een goede plek. Meteen na de passage van de renners rijden we naar de locatie voor de rit van de daaropvolgende dag. Dit jaar zullen we behalve de Alpenritten ook enkele ritten in de Pyreneeën meepikken. Het is onze bedoeling om de renners zo lang mogelijk te blijven volgen."





(RDK